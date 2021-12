À questão "as crianças entre os 5 e os 11 anos devem ser vacinadas contra a Covid-19 o mais rapidamente possível", 61% dos inquiridos responderam que concordam.

Destes 61%, 36% "concorda totalmente" e 25% "concorda parcialmente".

Relativamente aos inquiridos que discordam, 12% "discorda totalmente" e 10% "discorda parcialmente". Apenas 12% "não concorda nem discorda" e 5% "não sabe/não responde".

O trabalho de campo da sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF decorreu entre 9 e 13 de dezembro, quando já era conhecida a decisão da Direção-Geral da Saúde (o anúncio foi a 8 de dezembro).

O segmento da amostra que se revela mais convencido da urgência de vacinar é precisamente o que inclui os pais de crianças dos 5 aos 11 anos: 67% responderam que concordam em vacinar os seus filhos o mais rapidamente possível e apenas 20% manifestaram algum grau de discordância.

De acordo com a DGS, “até às 19:30 de hoje [quarta-feira], foram realizados cerca de 48 mil pedidos 'online' para a vacinação contra a covid-19 para o próximo fim de semana, dias 18 e 19 de dezembro".

O autoagendamento para a vacinação das crianças contra a covid-19 ficou disponível ao início da noite de segunda-feira, permitindo marcações de menores de 10 e 11 anos para o próximo fim de semana, tendo sido hoje alargado aos menores de nove anos.

As crianças com comorbilidades têm prioridade para serem vacinadas com a versão pediátrica da vacina da farmacêutica Pfizer, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, bastando que se se dirijam aos centros para receberem a vacina contra o SARS-CoV-2.