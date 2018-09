De acordo com uma informação resultante do inquérito do Tribunal de Westminster, o médico legista concluiu pelo afogamento, depois de uma testemunha ter relatado que a cantora foi encontrada imersa na banheira de um hotel, no passado dia 15 de janeiro.

A cantora de 46 anos não tinha deixado qualquer carta que pudesse indicar suicídio, nem a médica legista Shirley Radcliffe encontrou indícios de lesões auto provocadas, pelo que concluiu por acidente na causa da morte.

A vocalista da banda The Cranberries estava em Londres para uma curta sessão de gravação, quando foi descoberta sem vida no hotel.

Formada em 1989, a banda de 'pop/rock' tornou-se mundialmente conhecida na década de 1990, com o álbum "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?".