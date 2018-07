A Casa Branca, residência oficial do presidente norte-americano, disse esta quarta-feira que Donald Trump quer atrasar o encontro com o homólogo russo para quando a investigação à alegada ingerência de Moscovo nas eleições de 2016 esteja concluída — o que deverá acontecer no próximo ano, avança a imprensa dos Estados Unidos.

A Casa Branca anunciou esta quarta-feira que o presidente Donald Trump e o homólogo russo, Vladimir Putin, não vão se reunir este ano e indicou que um novo encontro deve ocorrer quando terminar a investigação sobre a suposta ingerência russa na campanha eleitoral norte-americana em 2016, que deu a vitória a Trump. "O presidente pensa que o próximo encontro bilateral com o presidente Putin deverá ocorrer quando a caça às bruxas sobre a Rússia tiver terminado. Decidimos que ocorreria no ano que vem", afirmou John Bolton, assessor de segurança nacional do chefe de Estado republicano. O procurador especial Robert Mueller, que investiga um possível conluio entre o Kremlin e a equipa da campanha de Trump nas eleições presidenciais de 2016, nunca comunicou uma data sobre a finalização dos trabalhos. Recorde-se que Donald Trump e Vladimir Putin encontraram-se recentemente na Finlândia. Trump foi alvo de numerosas críticas depois dessa cimeira, ao desautorizar os relatórios dos seus serviços de informações sobre a interferência de Moscovo nas eleições presidenciais de 2016, que venceu. O líder norte-americano corrigiu no dia seguinte as suas declarações ao assegurar que se tinha exprimido de forma incorreta e que considerava ter existido uma interferência da Rússia, como têm indicado os serviços de informações norte-americanos. No entanto, nos dias seguintes, Trump alimentou a polémica ao anunciar a intenção de manter uma segunda reunião com o seu homólogo russo, após o “grande êxito” da cimeira em Helsínquia. O convite de Trump abriu a possibilidade de Putin visitar Washington logo depois das eleições legislativas dos Estados Unidos, a realizar a 6 de novembro, apesar dos receios das agências de inteligência de que a Rússia interfira novamente, como alegadamente fez em 2016.