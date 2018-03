O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou hoje de forma virulenta a integridade da equipa do procurador especial Robert Mueller, e exortou os eleitos republicanos a estarem alerta contra a sua eventual recondução, que considera fora de questão.

Dois dias após o despedimento do ex-número dois do FBI, Andrew McCabe, que pretendia desde há meses, o Presidente dos EUA desencadeou hoje uma nova vaga de ‘tweets’, e referiu ser vítima de uma “caça às bruxas”.

Antigo patrão do FBI, Robert Mueller investiga sobre as suspeitas de conluio entre a equipa de campanha de Trump e a Rússia, mas tenta também determinar de o Presidente pode ser indiciado por entrave à justiça.

"Por que motivo a equipa Mueller inclui 13 democratas endurecidos, alguns grandes apoiantes de Hillary a crápula, e zero republicanos? Um outro democrata foi recentemente acrescentado… Alguém pensa que isto é justo? E no entanto não existiu conluio!”, escreveu Trump no seu ‘tweet’, ao considerar que este inquérito “nunca deveria ter sido iniciado”.

Nomeado para a chefia do FBI em 2001 pelo ex-presidente republicano George Bush, Robert Mueller foi reconduzido no cargo pelo ex-presidente Barack Obama. Na sequência da sua nomeação como procurador especial, foi saudado por diversos dirigentes republicanos pela seu rigor e integridade.