A notícia está a ser avançada pela agência Associated Press (AP) e pelo The New York Times.

"Tudo o que vos posso dizer é que, até agora, estou bem", disse, explicando que toma um comprimido por dia.

A AP avança que Trump revelou que o medicamento não lhe foi recomendado, mas que pediu prescrição ao médico da Casa Branca.

E acrescentou: "Estou a tomar, a hidroxicloroquina. Agora mesmo, sim. Comecei a tomar há umas semanas. Penso que seja bom, ouvi histórias muito boas", completou.

A Agência Europeia do Medicamento defendeu em abril que a utilização da hidroxicloroquina e de cloroquina no contexto da pandemia deveria ser limitada a ensaios clínicos ou protocolos nacionais validados e reforçou "a necessidade da manutenção da utilização destes fármacos nos doentes crónicos que deles necessitam, sublinhando a exigência de que a sua prescrição não deve ser aumentada (em termos de número de embalagens) para além do estritamente necessário em cada momento clínico".

"Não me vai prejudicar. Existe há 40 anos para [tratar] a malária, lúpus e outras coisas. Eu tomei. Profissionais da linha frente tomam. Muitos médicos tomam. Eu tomo", acrescentou Trump.