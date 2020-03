O presidente americano, Donald Trump, mostrou-se ontem otimista sobre o uso de cloroquina, um medicamento contra a malária, como possível tratamento para combater o novo coronavírus, ainda que as autoridades de saúde procurem controlar o seu entusiasmo.

"Vamos poder fazer com que esse medicamento esteja disponível quase de imediato", disse Trump aos jornalistas numa conferência de imprensa na Casa Branca, fazendo referência aos resultados preliminares "muito, muito animadores".

"É muito emocionante. Penso que pode mudar a situação, ou não. Mas pelo que vi, pode mudar as coisas", disse.

Segundo um estudo chinês publicado em meados de fevereiro, um ensaio clínico feito numa dezena de hospitais trouxe resultados promissores a partir de testes em mais de 100 pacientes.

No entanto, alguns cientistas mostram-se cautelosos pela ausência de dados clínicos sólidos e públicos.

Segundo Trump, o tratamento já foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), órgão que supervisiona a comercialização de medicamentos nos Estados Unidos.

A FDA limitou-se a dizer que a cloroquina já foi efetivamente aprovada para o tratamento da malária e da artrite, mas não para o coronavírus.

"O presidente pediu-nos para analisar este medicamento. Queremos fazê-lo implementando um ensaio clínico extenso e pragmático para obter informações e responder a todas as questões que possam surgir", disse o diretor da FDA, Stephen Hahn.

Hahn acrescentou que a FDA está disposta a "eliminar todos os obstáculos" como forma de acelerar as inovações, mas também tem a "responsabilidade" de "garantir que todos os produtos sejam seguros e eficazes".

A cloroquina é um medicamento barato usado contra a malária há décadas, e é recomendado para as pessoas que irão para as zonas afetadas pelo doença, transmitida pelos mosquitos.

Contra a China

Trump adotou uma postura particularmente agressiva em relação a Pequim e ao surgimento do novo coronavírus.

"Teria sido muito melhor se nos tivessem informado de tudo alguns meses antes, isso poderia ter contido [a pandemia] na região da China onde surgiu", afirmou o presidente.

"O mundo paga um preço alto pelo que fizeram", sublinhou Trump.

O novo coronavírus que originou a pandemia de Covid-19 foi detectado pela primeira vez em dezembro, em Wuhan, na China. As autoridades de Pequim foram criticadas inicialmente pela falta de transparência e lentidão para reagir diante da propagação do vírus.

No entanto, a China tomou medidas drásticas de confinamento da sua população, e tem registado uma queda no número de casos que contrasta com o crescimento do mesmo no exterior.

Nesta quinta-feira, pela primeira vez, as autoridades chinesas não registaram nenhum novo caso de contaminação no país.

"Devemos acreditar no que estão a dizer agora? Espero que seja verdade", afirmou Donald Trump".

"Quem sabe, espero que seja verdade", repetiu.

Embora nos último dias Trump tenha adotado um tom mais neutro, nesta quinta também voltou a criticar os jornalistas por "Fake News".

E ao ser questionado sobre a falta de preparação por parte dos Estados Unidos nos testes para detectar o vírus, irritou-se.

"Estávamos muito preparados. A única coisa para a qual não estávamos preparados era para a imprensa. Os media não têm feito uma cobertura do assunto de forma honesta", disse.

Os Estados Unidos, que demoraram bastante para disponibilizar os testes de Covid-19, registam mais de 10.000 casos confirmados e 153 mortos pelo vírus.