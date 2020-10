As autoridades da Escócia deram permissão à empresa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para construir um segundo campo de golfe no nordeste do país, apesar das objeções locais.

Os planos para um novo campo de golfe de 18 buracos foram aprovados pelo conselho de Aberdeen, apesar de vários moradores se terem oposto ao projeto, apontando para a perda de espaço público e o impacto que teria no abastecimento de água, estradas privadas e propriedades próximas. A Agência Escocesa de Proteção do Ambiente também se opôs, afirmando que o plano de gestão da água era inadequado, assim como o plano de gestão ambiental. O campo será batizado de MacLeod, em homenagem à mãe de Donald Trump, Mary Anne MacLeod, e será construído ao lado de seu atual campo Menie Estate. O presidente americano também é dono do campo de golfe Turnberry, no sudoeste da Escócia. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram