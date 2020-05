Açores, ilhas do Pico, Faial, Terceira e São Jorge

Reabertura das creches, jardins de infância, centros de atividades ocupacionais, centros de dia e centros de noite

Açores, São Miguel

Reativados os parquímetros em Ponta Delgada.

O estacionamento na via pública da cidade volta a ser pago no dia em que retomam as aulas presenciais no 11.º e 12.º anos e regressam ao trabalho presencial os funcionários públicos.

Reabrem serviços da administração regional

No atendimento ao público destes serviços, o horário entre as 09:00 e as 11:00 é destinado em exclusivo para os cidadãos de grupos mais vulneráveis, nomeadamente aqueles com mais de 60 anos, grávidas ou portadores de doenças crónicas.

São ainda retomadas as aulas presenciais, nas disciplinas sujeitas a exame nacional, para os alunos do 11.º e 12.º ano

Abrem as portas ao público os museus e monumentos naturais.

Espanha: alívio do confinamento nas zonas de Madrid, Barcelona e Castela e Leão

As regiões espanholas mais atingidas pela pandemia de covid-19 de Madrid, Barcelona e Castela e Leão passam à "fase um" de final do confinamento com um alívio das medidas rígidas de luta contra a doença.

Estas regiões juntam-se às restantes que, desde há duas semanas, já sentiam um alívio nas medidas de confinamento.

Grande parte das restantes regiões espanholas, entre elas as províncias que fazem fronteira com Portugal na Galiza, Estremadura espanhola e Andaluzia, passam à chamada “fase dois” onde se facilita ainda mais a circulação de pessoas.

O estado de emergência no país foi prorrogado pelo parlamento espanhol até 06 de junho próximo. As medidas de alívio da atual situação vão continuar a ser implementadas até ao final da “fase três”, provavelmente no final de junho.

República Checa prossegue alívio das medidas de restrição

O Governo checo passa a autorizar ajuntamentos de até 300 pessoas.

Reabrem restaurantes e bares, que devem encerrar às 23:00.

Itália: reabertura de piscinas e centros desportivos

Grécia: reabertura de tabernas, cafés e bares de Atenas

Dinamarca: reabertura do jardim zoológico e sítios culturais de Copenhaga

Islândia: reabertura de centros desportivos, discotecas e bares

Macau: alunos do 4.º ao 6.º ano voltam às aulas

Índia: retoma gradualmente dos voos domésticos

Ucrânia: reabertura do sistema de metro da capital ucraniana, Kiev

Israel: possível reabertura da Esplanada das Mesquitas e Mesquita Al-Aqsa em Jerusalém

A reabertura é esperada após o Aid el-Fitr, que assinala o fim do Ramadão (dia 24).

Quirguistão: início do levantamento das medidas de confinamento

Paraguai: início da primeira fase de desconfinamento