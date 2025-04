O alerta do IPMA para os três distritos é válido entre as 03:00 e as 09:00 de quarta-feira, para a “queda de neve acima de 1000/1200 metros, com acumulação que poderá ser até 5 centímetros”.

Entre os impactos prováveis, o IPMA alerta, em comunicado, para possível “perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (p. ex., vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados)”.

A queda de neve no maciço central da Serra da Estrela levou hoje ao encerramento de vários troços da Estrada Nacional (EN) 339, entre os Piornos (Covilhã) e a Portela do Arão (Seia).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.