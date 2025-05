Fumo negro saiu hoje da chaminé do Vaticano às 21h01 (20h01 em Lisboa) para indicar que os 133 cardeais eleitores, reunidos em conclave desde as 15h45 (16h45), ainda não chegaram a consenso sobre o próximo Papa.

Esta foi a única votação do dia e a primeira do Conclave para escolher o sucessor do papa Francisco (2013-2025).

Mais de 45 mil pessoas estavam concentradas na Praça de São Pedro.

Durante os restantes dias do Conclave, terão lugar quatro votações, duas de manhã e duas à tarde.