No dia em que o Ministério da Educação anunciou que as Unidades de Investigação & Desenvolvimento com financiamento para 2025-2029 terão maior flexibilidade na gestão das verbas, a Comissão de Trabalhadores da Universidade de Coimbra denunciou a precariedade laboral da investigação científica em Portugal.

Segundo o Ministério, as novas regras eliminam a necessidade de autorização prévia da Fundação para a Ciência e Tecnologia alterações internas no orçamento, desde que respeitados limites.

Os contratos de trabalho vão também ser privilegiados, uma vez que os apoios a bolsas de pós-doutoramento vão deixar de ser elegíveis a partir de 2026.

No entanto, o anúncio acontece num dia de protesto para vários orgãos da Universidade de Coimbra.

A Comissão de Trabalhadores da instituição publicou hoje um manifesto, que denuncia não só a precariedade laboral mas também o "subfinanciamento crónico" da investigação em Portugal.

O documento, intitulado "A Insustentável Leveza da Ciência" descreve a carreira de investigador em Portugal como "instável e sem perspetivas".

Mesmo depois do anúncio feito hoje, o manifesto deixa um apelo ao próximo Governo por uma mudança urgente no modelo de financiamento, de modo a garantir estabilidade profissional. Destaca que apenas 12% dos investigadores da Universidade de Coimbra têm contrato por tempo indeterminado e critica a irregularidade e insuficiência dos concursos de financiamento da FCT.

Já a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) exigiu hoje à Universidade de Coimbra melhores condições para doutorandos e bolseiros.

Em carta aberta ao reitor, a associação critica a falta de transparência no uso do excedente das propinas pagas pela FCT, a atribuição desigual de apoios para investigação e a precariedade dos contratos, com bolsas de curta duração que comprometem a qualidade da investigação.