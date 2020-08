A detenção teve lugar sábado e os detidos são acusados de violar o decreto de Estado de Alarme que vigora no país desde março último e que proíbe a realização de festas, reuniões ou aglomerações e que impõe o uso obrigatório de máscara de distanciamento social preventivo da covid-19.

“Recebemos inúmeros telefonemas de vizinhos da zona informando que estavam havia uma festa no ‘penthouse’ (último piso) do edifício Helena. Quando fomos lá constatamos que havia 25 pessoas dentro do apartamento, consumindo bebidas alcoólicas e violando totalmente as medidas radicais de quarentena e segurança”, disse o presidente da câmara municipal aos jornalistas.

Gustavo Duque explicou que “não estão permitidas atividades” que representem um risco para quem as frequente, vizinhos, familiares e quem se relacione com estas pessoas.

“É muito importante que todos entendamos que os nossos policiais e funcionários da proteção civil estão literalmente arriscando as suas vidas para que o município seja seguro. A pandemia pode afetar a todos e o ciclo de crescimento ainda não diminuiu”, frisou.

Por outro lado, através da rede social Twitter, Gustavo Duque precisou que as autoridades aguardam os resultados de testes rápidos feitos aos detidos e que há suspeitas de que quatro dos participantes na festa vão testar positivo para a covid-19.