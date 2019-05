“Precisamos delas para nos defender de uma violência extrema”, frisou Patrice Ribeiro, referindo que colegas seus já foram feridos por manifestantes com ácido e diferentes tipos de armas trazidas para os protestos.

O sindicalista adiantou que a polícia representa para estes manifestantes o poder e as instituições contra as quais saem à rua.

“Temos hoje pessoas completamente radicalizadas, que estão bem inseridas socialmente, com casa e com trabalho, mas que não deixam de cometer violências muito graves, especialmente quando estão todos juntos. Toda esta raiva, acumulada durante anos, centra-se nos polícias, porque nós somos a representação do poder. Somos nós que os impedimos de destruírem o Palácio do Eliseu, a Assembleia Nacional ou o Senado”, considerou.

Para este polícia, além da dificuldade de o movimento dos “coletes amarelos” não ter um líder, acresce ainda o facto de mesmo os manifestantes pacíficos continuarem nos protestos quando estes degeneram em violência.

“O que vemos é que as pessoas que estão nas manifestações dos ‘coletes amarelos’ e veem que há pessoas a partir coisas ou a incendiar coisas, não vão embora. Também não participam, mas ficam lá a ver. E, sendo assim, camuflam as pessoas que só querem partir tudo. Há uma certa fascinação pela violência que mostra uma faceta problemática da sociedade”, analisou Patrice Ribeiro.

O Governo francês, depois da violência de 16 de março em Paris, mudou a sua atuação, autorizando a polícia a um maior contacto com os manifestantes violentos, o que, segundo o sindicalista, já deu resultados no 1.º de Maio.

“Mudámos o paradigma há algumas semanas. Passámos de um sistema no qual deixávamos que a tensão aumentasse e que realmente fosse tudo partido, porque o nosso Governo preferia que os bens públicos fossem destruídos a que houvesse feridos ou mortos”, declarou o lusodescendente.

Para o sindicalista, “neste momento, a opinião pública já não está do lado de quem destrói a cidade”, logo passou-se “a um novo paradigma em que é a polícia que vai ter com os manifestantes que estão a causar estragos”.

“Esta é uma técnica mais eficaz, em que quebramos desde o início a ação destes delinquentes. Foi por isto que o 1.º de Maio se passou bem, muito melhor do que tínhamos imaginado”, defendeu Patrice Ribeiro.

Em última análise, a resposta a este nível de violência deve ser penal.

“Tem de se chegar a um ponto em que as coisas têm de terminar. E se a justiça determinar que acaba e se houver condenações suficientemente firmes, isso vai acabar. Sem firmeza por parte da justiça, continuamos a prender as mesmas pessoas todas as semanas, entre radicais, delinquentes e ‘coletes amarelos’ radicalizados. Logo, as pessoas pensam que o que fazem não é grave e podem continuar a degradação pública”, concluiu o secretário-geral do Synergie-Officiers.

* Por Catarina Falcão, agência Lusa