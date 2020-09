No primeiro semestre de 2020, cerca de 89,3% das famílias dispunham do serviço de distribuição de sinal de televisão por subscrição, o que corresponde a mais 3,3 pontos percentuais do que no mesmo período do ano anterior, refere a Anacom.

O número de assinantes deste serviço atingiu os 4,15 milhões, mais 165 mil do que no período homólogo. É, assim, o maior crescimento anual em termos absolutos e relativos verificado desde 2016. Segundo a Anacom, o crescimento deve-se às ofertas suportadas em fibra ótica, que registaram mais 263 mil assinantes face ao mesmo período do ano anterior, ultrapassando os dois milhões de acessos.

Diz ainda a Anacom que, no final do primeiro semestre de 2020, a MEO passou a ser o prestador com a quota de assinantes do serviço de TVS mais elevada (39,8%), seguindo-se o Grupo NOS (39,7%), a Vodafone (16,7%) e a NOWO (3,7%).

A Vodafone e a MEO foram os prestadores que, em termos líquidos, mais assinantes captaram face ao mesmo período do ano anterior.