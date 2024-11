“A oferta do Norte global não é apenas inadequada: É um insulto a todos os africanos que já estão a sofrer com as catástrofes climáticas. Isto não é financiamento climático, é colonialismo climático”, afirmou Fred Njehu, estratega político pan-africano da organização ambientalista, em comunicado.

Os cerca de 200 países reunidos na cimeira de Baku selaram o acordo na manhã de sábado para estabelecer a nova meta de financiamento do clima, que substituirá a anterior, fixada em 100 mil milhões de dólares por ano (cerca de 96 mil milhões de euros).

Um acordo que a Greenpeace África considerou “mínimo”, argumentando que, na realidade, são necessários 1,3 biliões de dólares em financiamento público para as comunidades vulneráveis ao clima em todo o mundo.

“Enquanto o nosso continente arde, inunda e passa fome devido a uma crise que não criámos, as nações ricas oferecem cêntimos enquanto embolsam milhares de milhões em lucros dos combustíveis fósseis”, lamentou Njehu.

Na sua opinião, o acordo da COP29 é “uma aula magistral de injustiça histórica”, que “trai a justiça climática e ridiculariza o princípio do poluidor-pagador”.

“As mesmas nações que construíram a sua riqueza com base nos combustíveis fósseis até à prosperidade esperam agora que suportemos os custos devastadores das suas ações com a mudança de bolso”, afirmou Njehu.

“As promessas vazias do Norte global não vão alimentar os deslocados pela seca nem reconstruir as comunidades destruídas pelas cheias”, afirmou Njehu, que tenciona continuar a trabalhar para obter mais fundos antes da COP30, a realizar no próximo ano em Belém, no Brasil.

Jasper Inventor, chefe da delegação do Greenpeace em Baku, também defendeu que este é um acordo “lamentavelmente inadequado”.

“Os nossos verdadeiros adversários são os mercadores de combustíveis fósseis do desespero e os destruidores imprudentes da natureza que se escondem confortavelmente atrás da baixa ambição climática de todos os governos. Os seus lóbis têm de ser repudiados e os líderes têm de ter a coragem de se colocarem do lado certo da história”, apelou Inventor.

No que se refere ao acordo sobre o comércio de emissões de carbono e à criação de um mercado global regulado para cumprir os objetivos do artigo 6.º do Acordo de Paris, Lamfu Yengong, responsável pela campanha florestal da Greenpeace África e especialista na cobiçada bacia do Congo, seguiu a mesma linha.

“Os mecanismos do mercado de carbono acordados em Baku não passam de um esquema neocolonial disfarçado de ação climática. As nossas florestas e terras estão a ser transformadas em depósitos de carbono convenientes, enquanto as empresas de combustíveis fósseis continuam o seu negócio destrutivo, como de costume”, censurou Yengong.

“Recusamo-nos a permitir que o património natural de África se torne um recreio barato para os poluidores do norte global (…). As nossas florestas são a nossa vida, não a sua oportunidade de compensação”, concluiu.