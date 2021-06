Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor nasceu na passada sexta-feira, anunciou este domingo um porta-voz do Duque e da Duquesa de Sussex, o princícipe Harry e Meghan Markle.

"No dia quatro de junho, fomos abençoados com a chegada de nossa filha, Lili. Ela é mais do que jamais poderíamos ter imaginado e estamos gratos pelo amor e pelas orações que recebemos de todo mundo. Obrigado pela contínua gentileza e apoio durante este momento muito especial para a nossa família", informa o site da Archewell, a fundação comandada pelo casal.

O segundo filho do casal nasceu saudável e com menos de três quilos e meio de peso.

O primeiro nome da criança, Lilibet, é uma homenagem ao apelido pelo qual é tratada a rainha Elisabete II. Já o nome do meio homenageia a sua avó paterna, a já falecida princesa Diana.

A bebé é a oitava na linhagem de sucessão ao trono britânico.

Nenhuma fotografia acompanhou o anúncio.

Meghan e Harry anunciaram que estavam à espera de uma filha na polémica entrevista com Oprah Winfrey em que a antiga atriz revelou que os membros da família real tinham demonstrado preocupação sobre quão escura podia ser a cor da pele do filho Archie quando nascesse e que teve pensamentos suicidas enquanto vivia com a família real britânica e que não recebeu qualquer apoio psicológico, apesar dos repetidos pedidos.

Harry e a atriz americana Meghan Markle casaram-se no Castelo de Windsor em maio de 2018 e o seu filho Archie nasceu um ano depois.

No início de 2020, Meghan e Harry anunciaram que iam deixar os deveres reais e que se iriam mudar para os Estados Unidos, perante o que consideraram ser intrusões insuportáveis e atitudes racistas dos media britânicos.

O casal mora em Santa Bárbara, Califórnia.