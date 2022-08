Num comunicado enviado às redações, o Portal da Queixa revela ter identificado um aumento no número de reclamações que envolvem burlas online, com os consumidores lesados a falar em esquemas fraudulentos feitos através da Vinted, uma plataforma online lituana de compra, venda e troca de artigos, sobretudo roupa e acessórios.

Desde o início deste ano, quase metade das queixas reportadas à Vinted estão relacionadas com burlas e fraudes, com os prejuízos a envolverem quantias significativas; o que leva o Portal da Queixa a classificar a aplicação como o "novo alvo de ataque dos burlões".

Segundo os dados da plataforma, entre 1 de janeiro e 31 de julho deste ano, 43% das reclamações reportadas à Vinted estão relacionadas com burlas ou fraudes por MB Way. O alerta dos consumidores começou a soar mais alto nos últimos dois meses, sendo que do total de queixas recebidas em 2022, a reportar alegados esquemas fraudulentos, 56% foram registadas em junho e julho. E apesar de todas as medidas de segurança anunciadas pela Vinted, são já inúmeros os consumidores que acabam por ser burlados, diz o Portal da Queixa.

Num dos casos revelados pelo portal, Nadia Coelho pconta que abriu uma conta na Vinted e recebeu uma mensagem na própria app na plataforma, que teria de associar um cartão MB Way com saldo de 200 euros. “O primeiro cartão "não deu" e coloquei outro cartão de outra conta. Foram ao todo 400€ de burla”, relatou a consumidora.

Já Bárbara Guedes afirma ter sido enganada na primeira venda que realizou na plataforma: “Fui burlada em 600 euros na Vinted”.

Cristina Reinaldo foi uma das últimas consumidoras a apresentar reclamação no Portal da Queixa. “Levantaram-me 1900€ da conta e não me devolveram!!!”, denuncia.

O Portal da Queixa reforça duas importantes questões para a utilização de plataformas como a Vinted. A primeira está relacionada com o serviço MB Way, sugerindo, entre várias dicas, recusar pagamentos por MB Way, sempre que desconheça o modo de funcionamento da aplicação ou nunca seguir instruções de desconhecidos para fazer ou receber pagamentos através do MB Way. A segunda está ligada à literacia digital e à importância de conhecer bem a plataforma que está a ser utilizada.

Neste caso a Vinted tem uma secção do site e aplicação dedicada a compras em segurança em que sugere analisar o feedback do vendedor na app, através das opiniões de outros compradores, e de realizar os pagamentos sempre através da app e nunca fora dela. Caso isso aconteça, nunca existe uma perda, diz a Vinted, uma vez que com o pagamento da taxa de proteção do comprador este garante o reembolso do valor da compra caso este nunca seja entregue, chegue danificado ou não chegue de acordo com o anunciado.