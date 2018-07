Outras propostas feitas pelos empresários serão a promoção da mobilidade no espaço lusófono de pessoas, bens e produtos, serviços ou capitais; medidas para evitar a dupla tributação; e a constituição de um centro de arbitragem.

“É necessária uma agenda anual, com ações, em estreita parceria com o secretariado-executivo e com as estruturas superiores, o Conselho de Ministros [dos Negócios Estrangeiros] e a própria cimeira”, disse à Lusa o secretário-geral da Confederação, José Lobato.

Mário Costa, presidente da União de Exportadores da CPLP, afirmou à Lusa que, da riqueza criada nos países da CPLP, só três por cento é que é feita de relações entre eles, ou seja, os países lusófonos têm mais relação empresarial fora do espaço comunitário do que dentro da CPLP.

A Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP) acredita que não está a ser dada prioridade à cooperação económica e empresarial, que a CPLP definiu como o "quarto pilar" da organização, a par dos princípios fundadores da cooperação em todas as áreas, concertação político-diplomática e promoção da língua portuguesa.

“A CPLP tem um potencial enorme. Se políticos e empresários andarem de mãos dadas, em duas ou três décadas pode ser uma potência económica mundial enquanto bloco”, sublinhou o também vice-presidente da comissão executiva da CE-CPLP, Mário Costa.

A cultura como “garantia para o desenvolvimento socioeconómico”

Criar um mercado de arte e cultura lusófono: esta é a ideia que Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro cabo-verdiano, anunciou em outubro do ano passado, para assegurar “a mobilidade de pessoas e a criação de efetivos espaços de mercado” na CPLP.

José Jorge Letria, presidente da Sociedade Portuguesa de Autores e vice-presidente do Grupo Europeu de Sociedades de Autores e Compositores, apontou como “muito positivo” o anúncio feito pelo primeiro-ministro cabo-verdiano.

“Tudo iremos fazer no sentido de que o trabalho criativo lusófono tenha crescente e merecido reconhecimento internacional e capacidade de atrair novos públicos para a constatação do que somos e valemos também em português”, garantiu o responsável.

Por seu lado, o presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Autores, Daniel Spínola, disse que tem "enorme expectativa" em relação à ideia, lembrando que já fizeram "estas propostas há muito tempo". "Esperamos que se concretizem agora e com Cabo Verde na presidência [da CPLP]", perspetivou, defendendo que deve haver equidade na CPLP na área cultural.

Em declarações à Lusa, o líder associativo cabo-verdiano considerou que é preciso realizar mais atividades de divulgação, criar redes de distribuição de produtos culturais e promover bolsas de estudo para levar os membros a conhecerem a realidade das comunidades.

Os artistas angolanos queixam-se da falta de intercâmbio no domínio da cultura na CPLP e defendem “frente única”, sobretudo no domínio das sociedades de direitos de autor. “Gostaria ter maior solidariedade com os países da CPLP”, referiu, em declarações à Lusa, o presidente da União Nacional dos Artistas e Compositores – Sociedade de Autores de Angola, Massano Júnior.

Em tom de alerta, o académico e músico moçambicano do grupo K10, Rufus Maculuve, referiu que para a ideia do mercado comum funcionar “primeiro teria de ultrapassar algumas barreiras político-administrativas, principalmente a questão do visto”. “Talvez se existisse um visto especial para os artistas. Tem de haver um mecanismo que torne a circulação mais fácil”, explicou.

O também músico moçambicano Stewart Sukuma saudou a iniciativa da criação de um mercado de arte e cultura lusófono. O artista considera “a cultura uma garantia para o desenvolvimento socioeconómico, não só por si, mas também através de outras áreas como o turismo".

O cineasta guineense Flora Gomes considerou que “a ideia é boa e é de louvar e apoiar, visto que é das raras vezes que as autoridades” dos países lusófonos estão a dar apoio a esta área “que é tão marginal, mas que é a alma de todos os povos do mundo”.

“É uma ideia extraordinária. Os criadores têm grande dificuldade em movimentar-se. Os mais novos, músicos e pintores, têm dificuldade em ir a um país tão próximo como, por exemplo, Cabo Verde, sem falar de Portugal e Brasil”, considerou.

Cabo Verde acolhe, hoje e na quarta-feira, na ilha do Sal, a XII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, cimeira que marca o arranque da presidência cabo-verdiana da organização nos próximos dois anos, que terá como lema "Cultura, pessoas e oceanos".

A CPLP é composta por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.