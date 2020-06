De acordo com Bernardo Valares, um dos voluntários do Seara – Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, contactado pelas 23:30, uma equipa está “a emparedar o edifício com tijolos”.

Questionado sobre as três pessoas que tinham permissão para pernoitar no edifício, na sequência de um entendimento alcançado com os proprietários, o voluntário explicou que essas pessoas apenas poderiam dormir no interior do prédio sob supervisão “de oito seguranças” e que optaram por não o fazer porque “sentiram-se intimidadas”.

Bernardo Alvares sublinhou ainda que “todas as instituições [de apoio a pessoas em situação de sem abrigo] falharam”.

A agência Lusa contactou o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP para confirmar o emparedamento do edifício, informação que a polícia não conseguiu confirmar, remetendo quaisquer esclarecimentos para um comunicado que será, entretanto, divulgado.

A Lusa contactou também o gabinete do vereador da Câmara Municipal de Lisboa com o pelouro dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE), que garantiu que estão a ser feitos “contactos para resolver a situação” e encontrar "soluções definitivas" para estas pessoas, remetendo esclarecimento adicionais para terça-feira.