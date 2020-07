Questionada pela Lusa sobre o futuro dos trabalhadores da central de Sines, no distrito de Setúbal, fonte oficial da empresa garante que "a EDP respeitará integralmente todas as suas responsabilidades de índole laboral".

"A empresa tem já estudada a situação dos seus 107 colaboradores: uma parte preenche requisitos de reforma e pré-reforma, pelo que poderá ser acordada a passagem a essa condição, e os restantes terão acesso de oportunidades de mobilidade no grupo EDP", adiantou a mesma fonte.

Na terça-feira, a EDP anunciou que apresentou à Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) uma declaração de renúncia da licença de produção da central termoelétrica de Sines com efeitos a janeiro de 2021, ou seja, a manifestar a sua intenção de encerrar a central nesta data.

A EDP realça que este prazo de encerramento é compatível com o Plano Nacional de Energia e Clima 2030, aprovado através de Resolução do Conselho de Ministros de 10 de julho de 2020, e aguarda agora o posicionamento da DGEG, organismo sob a alçada do Ministério do Ambiente e da Transição Energética.