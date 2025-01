“Esta mudança pretende cumprir as disposições da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que exige uma distinção clara entre comercializadores no mercado regulado e no livre, garantindo desta forma maior transparência para os consumidores”, explicou a empresa, em comunicado.

Além da mudança de nome, a Gás SU tem também uma nova imagem, distinta das restantes empresas do grupo EDP.

Para evitar qualquer potencial confusão com entidades fraudulentas, a mudança já começou a ser comunicada aos clientes, com mensagens nas faturas e atualizações no site e na loja física, no Porto, e vai continuar a ser feita de forma progressiva.

A empresa garantiu ainda que este processo não altera os serviços prestados aos clientes nem os preços praticados.

Com mais de 30 anos, a agora Gás SU fornece gás natural no mercado regulado nos distritos do Porto, Braga e Viana do Castelo.