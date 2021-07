Numa declaração à imprensa para a apresentação do documento, em Lisboa, Eduardo Cabrita sublinhou a "ausência de cooperação" com a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) por parte do clube de Alvalade na investigação à festa do título.

“O Sporting Clube de Portugal não respondeu a qualquer dos pedidos de esclarecimento feitos pela IGAI”, assegurou Eduardo Cabrita. Segundo o ministro, no âmbito deste inquérito à atuação da PSP, foram feitas diligências junto de um “número muito variado de instituições” e “todas responderam e colaboraram com a Inspeção-Geral”, com exceção do clube campeão nacional.

A IGAI faz estes pedidos no âmbito de competências próprias estabelecidas na sua lei orgânica, que estabelece o “poder de se dirigir a entidades públicas e privadas no âmbito do cumprimento do seu mandato”, adiantou ainda Eduardo Cabrita.

“Recairia já sobre o Sporting esta obrigação" enquanto instituição de utilidade pública, estatuto que determina uma “obrigação especial de cooperação”, referiu o ministro, ao adiantar que o relatório será enviado ao ministro da Educação, que tutela da área do Desporto.

O ministro disse ainda que não foram cumpridas as orientações da PSP para os festejos do campeonato.

Cabrita considera também que o direito à manifestação, invocado para permitir a concentração de adeptos junto ao estádio, "foi abusivo", pedindo uma revisão à lei em causa.

“Considera-se que estamos aqui perante um uso manifestamente abusivo da figura do direito de manifestação”, adiantou o ministro, para quem esta concentração de adeptos “não teve nada a ver com o quadro das razões com que, todos dias, é legitimamente exercido o direito de manifestação, por razões de ordem política, sindical e religiosa”.

O ministro da Administração Interna anunciou, então, que o governo vai mesmo avançar com uma proposta legislativa, a submeter à Assembleia da República, para rever o exercício do direito de reunião e manifestação. “Iremos preparar, no meu gabinete em articulação com a Presidência do Conselho de Ministros, uma proposta de revisão do decreto-lei 406/74, que regula o exercício do direito de reunião e manifestação.”

Segundo o ministro, o atual decreto-lei sobre esta matéria é ainda “pré-constitucional” e o governo vai avançar com uma iniciativa legislativa adequada – proposta de lei — que será submetida à apreciação e votação na Assembleia da República.

Eduardo Cabrita aponta, assim, o dedo ao clube, mas também à câmara municipal de Lisboa, ilibando a polícia de responsabilidades nos moldes em que os festejos decorreram. Cabrita questiona mesmo "quem autoriza as manifestações? Câmara ou ministério?" (legalmente, as manifestações não precisam de ser autorizadas. O artigo 45.º da Constituição diz mesmo que o direito de reunião e de manifestação existe "sem necessidade de qualquer autorização").

A PSP queria que os festejos fossem feitos dentro do estádio, mas essa não foi a vontade do clube, que assim coordenou as celebrações com a autarquia liderada por Fernando Medina.

O ministro da Administração Interna apresentou hoje em Lisboa as conclusões do relatório sobre as celebrações do Sporting CP.

O relatório tinha como objetivo olhar para a atuação da PSP nos dias 11 e 12 de maio deste ano. O ministério da Administração Interna recebeu o relatório na segunda-feira.

“O Ministério da Administração Interna confirma que recebeu hoje [12 de julho], da Inspeção Geral da Administração Interna, o relatório do inquérito relativo à intervenção da Polícia de Segurança Pública no quadro das celebrações promovidas pelo Sporting Clube de Portugal ocorridas nos dias 11 de 12 de maio de 2021”, referia o ministério tutelado por Eduardo Cabrita, numa resposta enviada à agência Lusa, no dia em que terminava o prazo de 60 dias dado à IGAI.

O inquérito da IGAI, que tem como missão assegurar as funções de auditoria, inspeção e fiscalização de todas as entidades, serviços e organismos tutelados pelo MAI, visa a atuação da Polícia de Segurança Pública nos festejos.

O Sporting sagrou-se a 11 de maio campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, e durante os festejos ocorreram confrontos entre os adeptos e a polícia.

Milhares de pessoas concentram-se junto ao estádio e em algumas ruas de Lisboa, quebrando as regras da situação de calamidade devido à pandemia de covid-19, em que não são permitidas mais de 10 pessoas na via pública, nem o consumo de bebidas alcoólicas na rua.

A maioria dos adeptos não cumpriu também com as regras de saúde pública ao não respeitar o distanciamento social, nem o uso obrigatório de máscara.

Na altura, a PSP referiu, em comunicado, que os festejos dos adeptos do Sporting em alguns locais de Lisboa resultaram em "alterações relevantes da ordem pública” e que foi necessário reforçar o dispositivo policial para “restabelecer a ordem e tranquilidades públicas” e “conter as desordens”, que consistiram “no arremesso, na direção dos polícias, de diversos objetos perigosos, incluindo garrafas de vidro, pedras e artefactos pirotécnicos, que também atingiram outros cidadãos”.

A PSP alegou ter usado a força pública, incluindo o disparo de balas de borracha, para fazer face aos comportamentos "desordeiros e hostis por parte de alguns adeptos”.

A PSP deteve três pessoas, identificou outras 30 e apreendeu 63 engenhos pirotécnicos.