Há cerca de 18 anos, D. Manuel Linda, agora bispo do Porto, era professor de Educação Moral e Religiosa na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real. Nessa altura, terá recebido uma denúncia de uma aluna de 13 ou 14 anos que disse ter estado envolvida com o então pároco de Nogueira, conta o Jornal de Notícias (JN).

"Contei-lhe que, mesmo sendo menor, tinha um envolvimento com o padre Heitor. Ele disse que a culpa era minha. Que eu é que andava a atrás dele", disse Ana (nome fictício).

Segundo o JN, a confissão da mulher surgiu em forma de "desabafo". "Não me estava a sentir bem com a situação. Queria ouvir um conselho ou que falasse com ele. Com aquela resposta saí de lá a chorar. Depois, pedi ao meu pai para mudar para um colégio interno de Vila Nova de Gaia para poder afastar-me. Heitor descobriu onde eu estava e reatámos a relação", conta ainda.

Agora, D. Manuel Linda diz não ter memória do caso. "Não me consigo recordar minimamente de nada parecido com essa denúncia. Se alguma vez tivesse recebido alguma denúncia, teria reportado imediatamente ao meu bispo. Agora, e como bispo do Porto, espero que nunca uma denúncia como esta fique sem resposta e que qualquer vítima possa denunciar e partilhar essa dor. Se alguma vez uma denúncia não teve acolhimento pela Igreja, só posso pedir perdão por essa falha", adiantou.

Ao longo dos anos, a relação da mulher com o sacerdote continuou. Quando Ana tinha 23 anos, engravidou. Hoje, a menina tem oito anos e Heitor deixou de ser padre. Todavia, corre um processo de regulação de poder parental entre os progenitores, uma vez que o pai da criança quer ter direito a visitas prolongadas, mas a mãe não concorda.

"Tenho medo que lhe faça o mesmo que começou por me fazer a mim, porque não tem laços afetivos nem emocionais com a filha", apontou. Por esse motivo, a mulher terá solicitado em tribunal uma "perícia psiquiátrica" ao ex-padre.

Agora com 32 anos, Ana pretende que os alegados abusos que sofreu sejam investigados, de forma a que "a verdade venha ao de cima".

"Ele continua a negar a história, mas eu sei aquilo que vivi", garante, pelo que pretende "apresentar queixa" se tal for possível.