O animal de três meses era acompanhado em permanência por um veterinário, mas suspeita-se que teve dificuldade em se adaptar ao leite de substituição e morreu no domingo, dia 02 de junho, acrescentou.

São raros os casos de elefante abandonados e ainda mais raras as histórias de recuperação, testemunhou à Lusa, no último mês, a equipa que a acompanhava – na altura animada com a evolução da saúde da cria.