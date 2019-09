Este é um dos dados mais relevantes do périplo nacional dos socialistas, hoje apresentado publicamente pela secretária-geral adjunta do PS (e também diretora nacional de campanha), Ana Catarina Mendes. Uma campanha que terá uma vez mais como diretor de caravana o dirigente socialista e vice-presidente da Câmara de Sintra, Rui Pereira.

Depois de António Costa ter percorrido as zonas da Estrada Nacional 2 e a grande maioria das capitais dos distritos do interior do país entre o final de agosto e a primeira quinzena deste mês, a caravana nacional do PS vai concentrar as suas ações no litoral ao longo do período oficial de campanha eleitoral.

O primeiro comício do período oficial de campanha terá lugar em Lisboa, no Pavilhão Carlos Lopes, no próximo dia 24, ao qual se seguem outros comícios em Loulé (Faro) no dia 25 e em Santarém, no dia 26.

Na tarde de sexta-feira, dia 27 deste mês, os socialistas fazem a tradicional arruada na baixa portuenses, percorrendo a rua de Santa Catarina, e o dia termina com um comício em Viana do Castelo.

Neste primeiro fim-de-semana de campanha oficial, António Costa fará comícios em Guimarães (distrito de Braga) no dia 28, e um almoço-comício no distrito do Porto, em princípio em Matosinhos. Este, para já, é o único almoço-comício previsto no plano de campanha dos socialistas.