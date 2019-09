O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje, durante um debate com os líderes partidários com assento parlamentar, que os jornalistas devem ser punidos pela “publicação de informações que estão ao abrigo do segredo de justiça”.

Foi na parte do debate, organizado pela na Antena 1, Rádio Renascença e TSF, em que se discutiu a justiça e o combate à corrupção, que Rio avançou com esta proposta, que admitiu ser “politicamente incorreta”. A medida mereceu críticas durante o debate, mas também no final.

Aos jornalistas, o secretário-geral do PS, António Costa disse não concordar com esta ideia, mas ressalvou que “o segredo de justiça deve ser preservado para garantia de um princípio fundamental que tem a ver com a presunção de inocência, e também para não prejudicar as investigações”.

“Mas quem está abrangido pelo segredo de justiça são aqueles que são atores no processo, e não creio que a punição dos jornalistas seja uma boa solução. E preocupa-me, devo dizer, essa certa tendência autoritária que vejo muitas vezes de querer controlar o Ministério Público, de querer punir os jornalistas, acho que não é saudável para a nossa democracia”, assinalou.