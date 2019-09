"Para o CDS-PP faz sentido aproveitar toda a oferta existente, que é mais barata para o Estado, seja ela do setor público, social e também do privado", disse Assunção Cristas aos jornalistas, em Oliveira do Hospital, durante a visita ao Hospital da Fundação Aurélio Amaro Diniz.

Acompanhada do cabeça de lista pelo círculo de Coimbra, Rui Lopes da Silva, a dirigente centrista considerou que há "uma grande desigualdade no acesso aos cuidados de saúde" e defendeu a criação de "um verdadeiro estado social de parcerias na saúde" para os doentes terem um "acesso equitativo" aos cuidados de saúde.

O Hospital da Fundação Aurélio Amaro Diniz "é um exemplo, no setor social, de um país que não aproveita todos os recursos disponíveis na área da saúde, com uma grande proximidade às populações, e que faz com que muito equipamento esteja parado, com uma sala de cirurgia que tem, neste momento, uma de ocupação de cerca de 15%, quando há uma lista de 700 pessoas em espera".

Segundo Assunção Cristas, "há muita capacidade instalada no setor social que não está a ser aproveitada", quando o que é preciso "é garantir que se utilizam os recursos públicos da melhor forma, que sejam o mais barato para o Estado e para o contribuinte e o mais eficaz para o cidadão".