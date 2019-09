“Nós entendemos que, mais importante do que saber quem presta o apoio aos doentes, é que esse apoio seja prestado a tempo e horas”, defendeu Assunção Cristas, após uma visita à Clínica da Misericórdia, em Setúbal, onde foi implementado um sistema de consultas para adultos sem médico de família, em janeiro de 2018.

“Viemos conhecer um projeto inovador que tem muito a ver com aquilo que tem sido o pensamento e as propostas do CDS neste programa eleitoral”, referiu a líder do CDS, acrescentando que a consulta de especialidade deve ocorrer dentro do tempo recomendado (três meses) e que, se não puder ser num hospital público, “que seja num setor social ou setor privado à escolha do doente”.

O projeto da clínica de Setúbal foi protocolado entre o Ministério da Saúde, a União das Misericórdias e a Misericórdia de Setúbal, com o objetivo de aliviar os centros de saúde do Vale do Cobro e Praça da República, através de uma média de 100 consultas por dia.

Apesar de ser ligeiramente diferente da proposta do CDS, que se foca mais nas consultas de especialidade, Assunção Cristas realçou como “o setor social pode funcionar em complemento do público”.