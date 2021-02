António Nunes e António Carvalho já apresentaram os manifestos das suas candidaturas para suceder no cargo a Jaime Marta Soares, que está à frente da LBP há 12 anos.

O presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa enviou hoje aos presidentes e comandantes das corporações de bombeiros de todo o país o seu manifesto de candidatura, que tem como lema "Refundar a Liga, pelo Futuro dos Bombeiros".

“Os bombeiros portugueses atravessam um dos momentos mais complexos e desafiantes da sua existência, que requer muita atenção e ação. Partindo desse pressuposto, e porque entendo estar à altura de poder contribuir para uma nova realidade, anuncio, agora, a decisão de liderar um projeto que ambicionamos ser de elevação para os bombeiros e para a sua Liga. Sou, assim, candidato a Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses no próximo ato eleitoral”, escreve António Carvalho, no manifesto, a que Lusa teve acesso.

O presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Lisboa considera ser “importante alterar um conjunto alargado de paradigmas”, mas tal “só será viável” se existir a “perceção de que a Liga tem de sofrer um aturado processo de mudança, agilizando-se com os seus destinatários e interlocutores e compatibilizando-se com a sociedade a que pertence e da qual emana”.

Na semana passada, António Nunes anunciou a candidatura à Liga dos Bombeiros Portugueses com o lema “Unir, Representar, Defender”.

“Num momento em que os bombeiros de Portugal, têm vindo a sentir muitas dificuldades em ver reconhecido o seu real valor, por representantes do Estado, é absolutamente indispensável que uma equipa de cidadãos profundamente enraizados na defesa dos nossos bombeiros, se assumam como uma alternativa para o sufrágio eleitoral dos órgãos da LBP, que se deve realizar no corrente ano”, refere o presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) no manifesto.

António Nunes, que exerceu funções de inspetor superior de bombeiros no extinto Serviço Nacional de Bombeiros e presidente do extinto Serviço Nacional de Proteção Civil, promete lutar para que seja devolvido aos corpos de bombeiros “as missões que lhes competem por direito próprio”.

“Entendo que deve ser devolvida aos bombeiros de Portugal a sua anterior estrutura de comando operacional estrutural, consagrando o princípio de separação do comando de bombeiros, da de coordenação de proteção civil, no mesmo sentido de todos os outros agentes de proteção civil consignados na Lei de Bases da Proteção Civil”, frisa.

Contactado pela Lusa sobre uma eventual recandidatura, Jaime Marta Soares escusou-se a avançar se vai ou não apresentar uma nova candidatura, respondendo apenas que “ninguém sabe o dia de amanhã”.

Fundada em 1930, a LBP é a Confederação das associações e corpos de Bombeiros voluntários ou profissionais, e tem 469 associados.