A cabeça de lista do Partido Trabalhista Português disse, por outro lado, que as sucessivas maiorias absolutas que o PSD obteve no arquipélago nos últimos quarenta anos resultaram no "descalabro das contas públicas", gerando uma dívida de 6.000 milhões de euros e outra oculta de 1.100 milhões.

"Vamos começar pelo que podemos: dar condições às empresas e às famílias de viverem melhor na Região Autónoma da Madeira", disse Raquel Coelho, realçando a necessidade de promover uma "discriminação positiva" ao nível dos custos de exploração, nomeadamente no preço da eletricidade, gás, água e combustíveis.

O PTP tem um deputado no parlamento regional.

As eleições regionais legislativas da Madeira decorrem em 22 de setembro, com 16 partidos e uma coligação a disputar os 47 lugares no parlamento regional.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.