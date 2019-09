O antigo líder socialista aproveitou também para responder para responder às declarações da coordenadora nacional do BE, que afirmou que os apoiantes do PS que não desejem uma maioria absoluta do PS devem votar no Bloco.

“Há uma coisa é certa, os socialistas votam no PS, não há socialistas a votar noutros partidos”, referiu, lembrando também que, há quatro anos, Costa “atirou o governo do PSD e CDS-PP abaixo só porque tinha uma alternativa, não atirou abaixo por bota-abaixismo, porque nessa altura já tinha uma alternativa construída com outras forças partidárias”.

A última mensagem do presidente da Assembleia da República foi um apelo a uma “votação massiva no PS” em 06 de outubro para que o partido consiga uma “vitória clara, uma vitória robusta”.

“É necessário que o povo vote e é necessário que o povo vote no PS”, assinalou, aproveitando.

Finalizando com uma referência à capital, Ferro Rodrigues afirmou que “neste pavilhão de Lisboa cheira bem, cheira a Lisboa, cheira bem, cheira a vitória”.

(Notícia atualizada às 23h23)