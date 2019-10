No passado, João Almeida já apresentou uma moção a um congresso, em 2006, após a saída de Paulo Portas e quando o líder do partido era José Ribeiro e Castro.

João Almeida, porta-voz do partido e eleito deputado por Aveiro, assinalou, hoje de madrugada, na sua conta do Facebook, que o CDS teve “uma derrota estrondosa” e que “em democracia estes resultados não acontecem por acaso”.

“É preciso não voltar a cometer os mesmos erros e encontrar o que faltou, causas e propostas que mobilizem as pessoas. Afinal, é para isso que serve um partido”, escreveu o deputado que não acompanhou a noite eleitoral na sede do largo do Caldas, com a líder, Assunção Cristas, e outros membros da direção.

Nas eleições de domingo, ganhas pelo PS com maioria relativa, os centristas obtiveram 4,25% dos votos, o grupo parlamentar passou de 18 para cinco deputados e a líder do partido demitiu-se do cargo, convocando um congresso antecipado.

Em Aveiro, o CDS perdeu um dos dois deputados que tinha nas eleições de 2015, sendo João Almeida o único eleito do partido pelo círculo.