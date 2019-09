“O que tem de se concretizar, e por isso eu estou aqui, é o esforço de todos os militantes, dirigentes e candidatos do PSD em fazerem passar a nossa mensagem, em reforçarem a nossa capacidade eleitoral, em contrariarem aqueles que são hoje os resultados das sondagens”, afirmou aos jornalistas, durante uma visita à Festa da Nossa Senhora dos Remédios.

Luís Montenegro mostrou-se convencido de que “a proposta do PSD é muito mais vantajosa para o futuro do país do que a proposta do PS”, sendo que esta opção política se faz através da eleição dos deputados.

“É esse o meu esforço. Eu faço a minha quota parte, que é neste momento muito limitada, e desejo que todos façam o mesmo”, frisou.

Luís Montenegro desafiou em janeiro Rui Rio a convocar diretas no partido, repto rejeitado pelo presidente do PSD que apresentou uma moção de confiança à direção, aprovada com cerca de 60% dos votos em Conselho Nacional.

O potencial candidato à liderança do PSD lembrou que a última vez que apareceu também foi numa campanha eleitoral, para o Parlamento Europeu.

“Já tinha afirmado que estaria indiscutivelmente ao lado do PSD na batalha eleitoral que se seguia, que é esta, das eleições legislativas”, realçou, explicando que Lamego é uma terra que lhe “diz muito” e onde tem raízes familiares.