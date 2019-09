"O PSD de Rui Rio quer mudar nome do Ministério da Saúde para Ministério da Promoção da Saúde e na verdade o que propõe é uma saúde de supermercado", declarou a também ministra da Saúde, durante um comício em Coimbra, acusando ainda o PSD de não estar preocupado com "os portugueses e a sua saúde".

De acordo com Marta Temido, o facto de o PSD defender no seu programa o alargamento do sistema de lista de espera para cirurgias às consultas de especialidade e exames complementares, através da emissão de ‘vouchers’, significa que "não está preocupado com a eficiência do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

"No meio da retórica, da transparência, da revelação, da criação de valor, lá aparece a ideologia, aparecem os preconceitos ideológicos que afirmam não ter", afirmou, referindo-se ao programa eleitoral do PSD, neste caso, no que respeita ao setor da saúde.

Segundo a socialista, o PSD quer ainda "voltar aos tempos de Durão Barroso e da sua tentativa falhada de privatizar os centros de saúde", defendendo que "não é privatizando, mas gerindo melhor, que se melhora" o Serviço Nacional de Saúde.

"Quando o programa daquele partido [PSD] defende, e estou a citar, a abertura da gestão dos cuidados de saúde primários a entidades privadas não é mais do que voltar à fórmula que teve a oposição de todos os médicos de família e do presidente Jorge Sampaio", frisou.