"Não temos pretensão de ir para governo, a não ser que ganhemos as eleições", esclareceu, referindo que está sobretudo interessado em empenhar-se num "real e verdadeiro" debate de programas durante a campanha eleitoral.

Joaquim Sousa tem 45 anos e é professor, um dos motivos por que se afirma comprometido com a Educação, mas também com a liberdade e a democracia e com todas as áreas sociais, em particular com a Saúde e o Ambiente.

"Aquilo que acima de tudo nos preocupa no partido Aliança é encontrar um conjunto de soluções para a nossa vida enquanto comunidade", disse.

E reforçou: "Não quero que os meus filhos vivam numa redoma, mas que brinquem com meninos de todas as proveniências e que não venham para casa dizer que aquele menino não tem comida em casa, aquele menino não tem um brinquedo, o pai daquele menino está desempregado".

* Duarte Caires (texto) e Homem de Gouveia (foto), da agência Lusa