Miguel Teixeira, que é também presidente do Chega no arquipélago, afirmou que pretende estabelecer um partido "forte e diferente", para dar "voz aos que não a têm", mas admite que não é a pessoa "mais capacitada" para o liderar.

"Nós temos pessoas mais capacitadas. Só que na região infelizmente é assim: as pessoas têm receio, tem imenso medo de dar a cara", disse, revelando que a estrutura conta com o apoio, por exemplo, de médicos, enfermeiros e guardas prisionais, que "não podem dar a cara porque têm medo de represálias".

O candidato, porém, considera que não tem "nada a perder" e por isso avançou para a liderança e agora também como primeiro candidato à presidência do Governo Regional.

"Vamos dar voz àqueles que normalmente não a têm, nomeadamente as forças de segurança, que são desprezadas por toda a gente", referiu, indicando que vão também combater o desemprego e proteger os pequenos empresários que são "espremidos com uma carga fiscal brutal".

Para o sucesso destas propostas, o Chega considera fundamental "emagrecer" o Estado, pondo-o a "distribuir o dinheiro tanto quanto possível" e, acima de tudo, "acabar com o compadrio e com toda a corrupção".

"Nós vamos ser rígidos", disse. E reforçou: "Quem no partido tocar com um dedo em dinheiros públicos fica sem a mão, quem estiver com interesses pessoais, se entrou a 100 à hora, vai sair a 1.000 à hora. Este partido é diferente."

Miguel Teixeira tem 60 anos e é empresário na área da floricultura.

