“Neste momento, a coligação não se proporcionou e, por isso, temos de agora partir para uma luta individual dedicada às pessoas e associações”, disse Valter Rodrigues, numa entrevista à agência Lusa sobre o projeto de candidatura do MPT para as eleições regionais marcadas para 22 de setembro.

Inicialmente, o MPT ia apresentar uma lista coligado com o Aliança, um projeto denominado ‘Unidos pela Madeira’, mas o Tribunal Constitucional rejeitou esta pretensão por motivos ligados utilização dos símbolos dos dois partidos.

“Basicamente, depois de o TC ter dito [divulgado a decisão], numa hora conseguimos por tudo pronto e entregar as listas a sete minutos do prazo final, as 18:00”, no dia 13, salientou.

Valter Rodrigues, um empresário de 38 anos ligado ao ramo da informática, é responsável pela comissão que reinstalou o MPT na Madeira, e vai concorrer como independente, mencionou.

“O MPT tem sempre a suas linhas ecológicas e humanistas”, destacou, salientando que o objetivo é trabalhar com as pessoas, visando “criar a confiança” para que votem no partido, mostrando que ele “está aqui outra vez”.

Sobre os objetivos eleitorais, o candidato considerou que o partido “não pode ter expectativas” e tem de trabalhar, embora tenha “confiança na eleição de um deputado”.