“Um bom resultado seria 2.000 votos, porque para nós deixa de fazer sentido concorrer quando as propostas do PNR forem cumpridas”, disse o enfermeiro Álvaro Araújo, que encabeça pela segunda vez as listas do partido neste tipo de ato eleitoral na Madeira.

Em entrevista à agência Lusa, o candidato salientou que o partido defende a redução do número de deputados na Assembleia Legislativa da Madeira de 47 para 30, considerando que “o ideal seria ter 20 a 25” elementos, além da diminuição dos montantes atribuídos aos partidos.

No entender do PNR, estas medidas poderiam contribuir para fazer “uma poupança” para implementar políticas de apoio à natalidade, tema que elege como uma das bandeiras do partido.

Álvaro Araújo também destaca, como proposta “inovadora” do PNR, colocar os deputados eleitos a fazer “um estágio, uma vez por semana, nas instituições públicas, para que estejam mais cientes do que é a realidade dos outros setores e, para quando aprovarem leis, saberem o que estão a aprovar, não se limitando à teoria, mas também à prática”.

Falando sobre os objetivos do PNR nas regionais de 22 de setembro, sublinha que “essencialmente é apresentar propostas viáveis, concretas e realizáveis para todos”, argumentando que a principal preocupação do partido não é “eleger deputados, porque isso é uma tarefa que cabe aos cidadãos”.