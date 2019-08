O cabeça de lista indicou que as propostas do PURP visam "alavancar" o tecido económico do arquipélago, nomeadamente através da ligação marítima de passageiros com o continente durante todo o ano [atualmente ocorre apenas nos três meses de verão] e também do estabelecimento de uma ligação rápida de ferry entre o Porto Santo e a Madeira, para contornar os transtornos provocados quando o aeroporto está inoperacional e os voos divergem para ali.

Rafael Macedo tem 38 anos e é médico especialista em Medicina Nuclear, tendo sido coordenador da unidade pública no Hospital Central do Funchal.

Em março passado foi suspenso do cargo pela administração do Serviço de Saúde da Madeira na sequência de denúncias de alegado mau funcionamento do sistema regional que fez numa reportagem televisiva e, posteriormente, em comissão de inquérito no parlamento regional.

O candidato considera que este caso não afeta a confiança que a estrutura nacional do PURP deposita em si.

"O nosso objetivo é, com humildade, ter uma presentação parlamentar, envolver as pessoas, ter uma maior envolvência com a população", afirmou, acentuando que o eleitorado alvo do partido são as pessoas que estão "marginalizadas".

Durante a campanha eleitoral, Rafael Macedo vai privilegiar a utilização das redes sociais, mas também o contacto direto com a população, sobretudo as "pessoas das periferias".

O PURP concorre pela primeira vez em eleições regionais na Madeira, onde a Assembleia Legislativa é composta por 47 deputados, e pretende eleger uma representação parlamentar para iniciar um processo de "verdadeira mudança".

*Por Duarte Caires (texto) e Homem de Gouveia (foto), da agência Lusa