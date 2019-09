"A direção de campanha do PS já pediu desculpas ao Presidente da República e mandou retirar e destruir todo esse material de campanha. Posteriormente, o secretário-geral do PS também já falou com o Presidente da República a pedir desculpa pelo sucedido", afirmou à Lusa fonte oficial deste partido.

Numa nota posteriormente divulgada à agência Lusa, os socialistas referem que "a direção de campanha do PS tomou conhecimento do uso indevido da imagem do senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em material de campanha no distrito de Coimbra".

"A diretora de campanha e secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, já contactou a Presidência da República lamentando a situação e assegurando que o referido material não foi por si aprovado nem era do seu conhecimento. Foram dadas, de imediato, instruções à federação de Coimbra para destruir todo o referido material. O PS apresenta ao Senhor Presidente da República as desculpas pelo sucedido", lê-se na mesma nota.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que “não autoriza nem autorizará a utilização da sua imagem por qualquer candidato ou candidatura às próximas eleições” legislativas, num esclarecimento publicado no ‘site’ da Presidência da República.