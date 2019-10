A descida da rua, até à praça da Batalha, levou cerca de meia hora, tendo Rui Rio chegado pela parte de trás do grupo que já o aguardava, o que gerou alguns momentos de confusão à medida que o líder ia avançando, tentando chegar até à cabeça da caravana.

Perto do líder seguiam o antigo presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia Luís Filipe Menezes e o eurodeputado Paulo Rangel, a par do presidente da Câmara de Ovar e vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro.

Iam também com Rui Rio os cabeças de lista pelo Porto, Hugo Carvalho, e por Braga, André Coelho Lima, e o porta-voz do PSD para as finanças públicas, Joaquim Sarmento.

Ao contrário de outras arruadas, Rui Rio seguiu no meio da caravana, e só conseguiu falar com as pessoas que conseguiam "furar" a bolha de segurança criada à volta do líder do PSD.