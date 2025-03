A eletricidade foi restabelecida no aeroporto de Heathrow, anunciou a organização National Grid, responsável pela rede elétrica no Reino Unido, na sequência do incêndio que resultou no encerramento do aeroporto londrino.

“A rede foi reconfigurada para restabelecer todos os clientes afetados, incluindo a capacidade de reabastecer as partes do aeroporto de Heathrow” afetadas pelo incêndio na subestação elétrica de North Hyde”, referiu, em comunicado. No entanto, vincou que “esta é uma solução provisória enquanto realizamos mais intervenções em North Hyde para que a subestação e a nossa rede voltem a funcionar normalmente”. O comissário adjunto dos Bombeiros de Londres, Jonathan Smith, tinha revelado esta manhã antes que dois dos cinco terminais do aeroporto estavam sem eletricidade. A administração de Heathrow anunciou durante a madrugada que iria encerrar até às 23h59 de sexta-feira para “garantir a segurança de passageiros e colegas”. Os passageiros foram aconselhados a não se deslocar para o aeroporto e a contactar as respetivas companhias aéreas para pedir esclarecimentos. O aeroporto de Heathrow é o mais movimentado da Europa, tendo acolhido 83,9 milhões de passageiros em 2024. A polícia britânica, que mobilizou a unidade de combate ao terrorismo para investigar as causas do incidente, salientou que mantém a “mente aberta” e que não existe atualmente “qualquer indício” de origem criminosa. O envolvimento de agentes daquela unidade, explicou, justifica-se porque está causa está uma infraestruturas nacionais críticas e porque estes têm recursos e competências especializadas que podem agilizar a investigação. Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reconheceu que era necessária uma investigação rigorosa para garantir que “uma perturbação desta dimensão não volte a acontecer”.