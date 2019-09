Quanto à área das Reformas, a comissária designada por Portugal considerou que “há, neste momento, uma abertura para que surjam condições” para que os países adotem políticas adequadas às suas realidades.

A primeira mulher designada por Portugal para o colégio de comissários falou ainda da presidente eleita da Comissão Europeia, revelando ter ficado convencida, depois de ouvir o seu discurso, em julho, no Parlamento Europeu, que Ursula Von der Leyen é “uma pessoa que quer fazer bem”.

Para a política portuense, foi particularmente relevante “ouvir uma pessoa que é alemã, que vem do Partido Popular Europeu, protagonizar questões como a necessidade de fazer uma garantia comum de depósitos, uma salvaguarda para a gestão dos bancos em crise”, ou ainda defender um orçamento para a zona euro, a ideia de flexibilizar o Pacto de Estabilidade e Crescimento e de criar “alguns mecanismos de entreajuda” que podem conduzir, no futuro, à criação de um subsídio de emprego europeu.

“Esta equipa é uma equipa em que eu conheço bastantes pessoas e que me parece que na sua maioria é gente que quer retomar o espírito europeu e trabalhar no reatar de laços de confiança entre os cidadãos e as instituições europeias, uma coisa que é absolutamente necessária, porque a crise deixou muitas cicatrizes ao nível de muita gente na Europa”, destacou ainda, referindo-se ao restante colégio de comissários.

A comissão no seu todo, incluindo a presidente do executivo, Ursula Von der Leyen, serão ainda sujeitos a um voto de aprovação no Parlamento Europeu, em 23 de outubro.