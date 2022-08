A cocaína apreendida pela AT, na semana passada, foi entregue à Polícia Judiciária na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes.

Em comunicado, hoje divulgado no Portal das Finanças, a AT informa que o produto estupefaciente estava embalado num volume sem identificação, dissimulado entre outras mercadorias remetidas via carga aérea, com destino a Lisboa.

A apreensão foi efetuada no âmbito das competências da AT de controlo da fronteira externa da União Europeia.