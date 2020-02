“A arte é aquilo que o artista quiser. Por isso, se umas vigas são arte para o Pedro Cabrita Reis, para mim umas cuecas com perguntas escritas também são arte. A minha arte”, disse hoje à Lusa Pedro Almeida, assumindo a autoria do ato.

Pedro Almeida contou que instalou o “estendal” na segunda-feira à tarde, tendo trazido a corda, as molas e a roupa de Inglaterra, e que, uma hora depois, “recolheu-o” porque conseguiu passar a sua mensagem de descontentamento com o “rumo do concelho”, liderado pela socialista Luísa Salgueiro, e, também, por medo que hoje já não estivesse lá nada.

Dizendo que o seu ato “não é vandalismo porque não estraga nada”, o autor da ideia afirmou tratar-se de uma “instalação artística e política usando para isso os ferros que lá se encontram”, referindo-se às vigas que compõem a escultura.

Nas fotos do “estendal” publicadas na página pessoal de Facebook de Pedro Almeida veem-se numa corda t-shirts, calções e bóxeres onde se leem as perguntas “Quem sabe do paredão?”, referindo-se ao prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões que tem gerado contestação, “Quem ganhou com o hotel nas dunas?”, fazendo menção à construção de um hotel na Praia da Memória que tem causado indignação, e “Os quatro milhões de euros da Realidade Social?”, numa alusão à obra de construção de um centro de cuidados continuados que nunca foi acabada.