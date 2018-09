O estudo, que vai ser apresentado na 13ª Conferência da Academia Europeia da Psicologia da Saúde, que decorrerá entre quarta e sexta-feira no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, envolveu 22 mil participantes de Portugal, Bélgica, Alemanha, Grécia, Espanha, França, Irlanda, Letónia, Hungria, Holanda, Roménia, Eslovénia, Finlândia, Suécia e Reino Unido e foi feito com base no Inquérito Europeu às Condições de Trabalho.

“O nosso estudo revelou que em países em que ser empreendedor é uma opção de carreira socialmente legítima, os trabalhadores por conta de outrem atribuem mais sentido ao trabalho que fazem”, disse à agência Lusa a psicóloga e coordenadora do Grupo de Investigação de Comportamento Organizacional e Recursos Humanos, da Escola de Gestão do ISCTE-IUL.

Isto porque, nesses países, “a opção por ser trabalhador por conta de outrem não é uma inevitabilidade, resultante da inércia individual face à pressão social, mas é uma escolha ativa e autorregulada por parte do indivíduo”, explicou a investigadora.

Segundo Susana Tavares, a diferença na vitalidade dos empreendedores, que, em média, é superior à dos trabalhadores por conta de outrem, é explicada pelo significado que atribuem ao trabalho que executam.