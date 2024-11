O empregado de um restaurante na Praça do Comércio, em Lisboa, foi esfaqueado no abdómen, pelas 18h45 de hoje, por um homem ao qual recusou a entrada no estabelecimento.

O empregado de um restaurante na Praça do Comércio, em Lisboa, foi esfaqueado hoje à tarde por um homem ao qual recusou a entrada no estabelecimento, disse fonte da PSP. O agressor, de 44 anos, foi detido pela polícia, quando ainda tinha a faca na sua posse, e os agentes identificaram duas testemunhas oculares da agressão, acrescentou. Segundo a mesma fonte, a agressão ocorreu cerca das 18h45, tendo o empregado do restaurante ficado ferido no abdómen, aparentemente sem gravidade, e foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa. São de momento desconhecidos os motivos pelos quais foi negada a entrada do agressor no restaurante.