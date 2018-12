"Um das razões que levou à criação da editora foi criar um conteúdo pedagógico. Além do jogo, há sempre uma parte explicativa da temática. Desde o ano passado, começámos a participar em feiras internacionais e estabelecemos contactos com vários países", explicou David Mendes.

Inglaterra, Espanha e Estados Unidos poderão agora vender este jogo de tabuleiro em "grande escala", "deixando de fazer uma exportação em pequenas quantidades".

"Até agora, temos jogos traduzidos em inglês e espanhol e fazíamos distribuição em pequenas quantidades. Este é um passo um pouco mais à frente", reforçou David Mendes.

A Pythagoras está também em negociações com mais outros dois países: Coreia e Espanha, mas "ainda não está nada fechado".

Passaram seis anos desde a publicação do seu primeiro jogo, Quinto Império. "Não tinha sequer experiência no mercado. Nunca esperei que o Quinto Império chegasse à quarta edição. Além do trabalho das editoras portugueses há também um grande trabalho dos ‘boardgamers', como o que existe em Leiria, que fazem uma divulgação dos jogos e têm contribuído para que o mercado tenha vindo a crescer".

No seu portefólio, a empresa conta atualmente com nove jogos publicados em Portugal e dois no Brasil.

Estão a ser desenvolvidos três projetos, que serão lançados em 2019. "Um deles será sobre as aldeias históricas, a lançar em junho", anunciou.

Em nota de imprensa, a editora informa que tem parceiros em Macau, Espanha e França, para onde também exporta.

A Pythagoras “é a primeira e única editora de jogos, que o Plano Nacional de Leitura (LER+) recomenda”.

"Queremos divertir e juntar as famílias e amigos à volta de um jogo, mas também divulgar a História e Cultura de Portugal por todo o Mundo".