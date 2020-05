“Trabalhar na catedral de Santiago é, neste momento, possivelmente, uma das mais importantes obras em curso, de restauro, no mundo. Se calhar, a par da catedral de Notre Dame, em Paris, ou logo a seguir é a mais importante em curso. Pelo menos, na Europa, não conheço mais nenhuma com esta envergadura e, com esta importância”, afirmou, hoje à agência Lusa, Carlos Costa.

O responsável explicou que a equipa de técnicos que o atelier tem, em permanência naquela obra, esteve envolvida na reabilitação da Torre del Tesouro da Catedral de Santiago, concluída na última semana.

“É um trabalho muito grande e muito complexo em termos de organização. Em termos técnicos é um trabalho que estamos habituados a fazer. Esta semana começamos o embasamento em mármore da capela-mor. É uma peça muito importante. É um trabalho desafiante, que temos de encarar com grande sentido responsabilidade”, sustentou o responsável pela empresa que, em 2018, passou a integrar a lista oficial de empresas prestadoras de serviços autorizadas pelo Vaticano.

Segundo fonte da fundação da Catedral de Santiago, as obras na catedral, situada na Praça do Obradoiro, iniciadas em 2013, têm conclusão prevista para finais de 2020, num investimento de 18 milhões de euros, financiado pela fundação e pelo governo espanhol.

Construída entre 1075 e 1128, em estilo românico, a catedral sofreu várias reformas que lhe adicionaram elementos góticos, renascentistas e barrocos. Segundo a tradição, acolhe o túmulo do apóstolo Santiago Maior, padroeiro e santo protetor de Espanha, o que a converteu no principal destino de peregrinação cristã na Europa a seguir a Roma, através do chamado Caminho de Santiago, uma rota que se estendia por toda a Península Ibérica e Europa Ocidental.