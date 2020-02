“O seu caráter empreendedor e aventureiro, a sua humildade e a proximidade que mantinha com todos, fossem colaboradores, clientes, fornecedores ou simplesmente um cidadão do mundo, permitiram-lhe crescer e ultrapassar sempre todas as dificuldades”, afirma o grupo Alves Bandeira em comunicado.

Nascido no lugar de Esporão, em Góis, em 24 de setembro de 1932, o empresário teve o primeiro posto de abastecimento de combustíveis fósseis neste concelho do interior do distrito de Coimbra, onde fundou a firma Alves Bandeira, em 1975.

“Liderou a Alves Bandeira durante mais de 30 anos” e até agora, mesmo “sem um papel ativo na gestão do grupo, nunca deixou a sua rotina”, segundo a nota.

Diariamente, às 07:30, “começava o seu dia de trabalho nos escritórios de Vale de Vaz”, no concelho de Vila Nova de Poiares, junto à estrada nacional 17, também conhecida por estrada da Beira.